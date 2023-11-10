Двое подростков разгромили подъезд многоэтажки в густонаселенном районе Петрозаводска

Бесноватые юноши, как их охарактеризовали жильцы шестнадцатиэтажки, позировали на камеру видеонаблюдения.
О происшествии рассказали в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка». Там же выложили скриншоты с видео.
«Сегодня ночью, в одной из 16-тиэтажек на Кукковке двое дегенератов разгромили подъезд», — написали в паблике.
Как рассказали в сети, подростки вырвали цветы из горшков, размотали землю по всей плитке, пытались разбить цветком стекло в двери, изгадили лифт.
«Камера запечатлела бесноватых и их действия, запись в полиции», — отметили авторы поста.
По словам жильцов дома, незванные гости действовали нагло, знали про то, что ведется съемка, позировали на камеру, сообщили петрозаводчане.
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