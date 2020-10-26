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Двое рыбаков запутались в сетях и утонули на озере в Карелии

Новости. Происшествия
09:32, 27 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Питкярантском районе на озере Питкиярви утонули два рыбака.

Как сообщается в паблике Питкярантского района со ссылкой на ГИМС, 23 октября на озере Питкиярви двое жителей поселка Харлу выехали на рыбалку. В назначенное время они на связь не вышли. В результате поисков родственников и местных жителей был обнаружен автомобиль пропавших и перевернутая лодка.

К поиску подключились сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда. 26 октября ими были обнаружены тела обоих рыбаков в сетях, недалеко от перевернутого судна. Ведётся следствие.

Сотрудники инспекторского участка Питкяранты центра ГИМС главного управления МЧС России ещё раз напоминают всем о неукоснительном соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах.

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Комментарии

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Sim22
2020-10-27 11:56:35
Проверяли чужие сети????
Дудъ
2020-10-27 09:43:29
Ужасная смерть....
Гость
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