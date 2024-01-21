ЕДДС Петрозаводска на время перестанет отвечать на звонки

Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы переезжает в новое помещение.
В связи с переездом МКУ «ЕДДС» в новое помещение, с 13.00
23 января до 13.00 24 января не будет работать
многоканальный телефон 051.
Операторы будут принимать обращения петрозаводчан по мобильным номерам: 8 921-017-80-31; 8 921-017-70-34; 8 921-017-61-00.
Об этом рассказали в самой единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии.
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