ЕДДС предупредила об открытом люке в центре Петрозаводска

На перекрестке в центре Петрозаводска замечен открытый люк без крышки.
Об открытом люке в центре Петрозаводска рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Опасный люк находится на перекрестке улицы Красноармейской и Древлянской набережной.
«На проезжей части открытый люк, крышка отсутствует», — предупредили в ЕДДС Петрозаводска.
Информацию передали для проверки и принятия мер в АО « ПКС-Водоканал», сообщили в сети.
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