ЕДДС предупредила об открытом люке в центре Петрозаводска

На перекрестке в центре Петрозаводска замечен открытый люк без крышки.

Об открытом люке в центре Петрозаводска рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Опасный люк находится на перекрестке улицы Красноармейской и Древлянской набережной.

«На проезжей части открытый люк, крышка отсутствует», — предупредили в ЕДДС Петрозаводска.

Информацию передали для проверки и принятия мер в АО « ПКС-Водоканал», сообщили в сети.