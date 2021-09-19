«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии

По предварительной информации Центральной избирательной комиссии, большая часть проголосовавших на выборах в Заксобрание Карелии отдала голоса «Единой России».

За список партии «Единая Россия» на выборах в карельский парламент отдали голоса 28,95% избирателей. Эти данные предоставлены избирательной комиссией после обработки 15% бюллетеней.

По спискам в Заксобрание прочие голоса распределились так: КПРФ — 17,08%, Справедливая Россия — 11,14%, Яблоко — 10,66%, ЛДПР — 8,11%, Новые люди — 6,45%, Партия пенсионеров — 5,42%, Зеленая альтернатива — 3,64%, РПСС — 1,95%, Партия Роста — 1,94%, Родина — 1, 06%.

Напомним, в Карелии завершилось трехдневное голосование. Жители выбирали депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходил ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

В Карелии по результатам обработки 15% бюллетеней приняли участие в выборах 41,69% избирателей.