Приставы взыскали с вора ущерб, причиненный кражей радиаторов отопления

Судебные приставы Беломорского района перечислили потерпевшему сумму ущерба.

На исполнении у судебных приставов находился приговор Беломорского районного суда. Судебная инстанция осудила группу граждан за кражу радиаторов и взыскала причиненный ущерб.



Один из преступников добровольно не возмещал имущественный вред. Приставам предстояло взыскать с него сумму ущерба.

Приставы установили, что у гражданина нет недвижимости и другого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, нет денег на счетах, к тому же он нигде не работает.



Должник получил от судебного пристава направление в службу занятости, встал туда на учет для поиска работы. Так у него появился источник доходов, а судебные приставы смогли взыскать с него ущерб, причиненный кражей.



Деньги были перечислены потерпевшему, сообщили в службе судебных приставов.