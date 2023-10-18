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Приставы взыскали с вора ущерб, причиненный кражей радиаторов отопления

Новости. Общество
18:20, 18 Октября 2023
фото: © УФССП Карелии / ВК

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Судебные приставы Беломорского района перечислили потерпевшему сумму ущерба.

На исполнении у судебных приставов находился приговор Беломорского районного суда. Судебная инстанция осудила группу граждан за кражу радиаторов и взыскала причиненный ущерб.

Один из преступников добровольно  не возмещал имущественный вред. Приставам предстояло взыскать с него сумму ущерба.

Приставы установили, что у гражданина нет недвижимости и другого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, нет денег на счетах, к тому же он нигде не работает.

Должник получил от судебного пристава направление в службу занятости, встал туда на учет для поиска работы. Так у него появился источник доходов, а судебные приставы  смогли взыскать с него ущерб, причиненный кражей.

Деньги были перечислены потерпевшему, сообщили в службе судебных приставов.

 

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