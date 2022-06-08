Экранопланы и гидросамолеты будут возить пассажиров между районами Карелии

Продукцию завода по производству экранопланов, которую начнут выпускать в Петрозаводске, будут использовать на региональных маршрутах, в том числе в районах Карелии.

Об этом сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.

На полях Петербургского международного экономического форума компания ООО «Фиуме» подписала соглашение о намерении вложить 1,3 млрд рублей в создание производства экранопланов на территории завода «Авангард» в Петрозаводске.

«Уже есть переговоры с потенциальными иностранными покупателями — как раз первая наша серия экранопланов планируется. Они небольшие и больше подойдут на позиции региональных перевозок — на 10–20 пассажиров, плюс грузовые какие-то варианты. Пока первый сегмент экранопланов будет направлен на региональные перевозки. Понятно, что в этом заинтересован наш север, практически весь, но и Карелия в том числе. Поэтому, может быть, это технологическое решение какую-то нишу региональных авиаперевозок заменит», — сказал Парфенчиков.

По словам главы региона, развитие транспортной доступности внутри республики является залогом ее развития в будущем. Рассматриваются возможности возрождения гидроавиации, которая могла бы занять определенную нишу в сфере пассажирских перевозок.

«Вопрос как раз в наличии авиапарка, поэтому мы сейчас в комплексе рассматриваем эти позиции — и классические аэропорты, и гидроавиация. И третье — это, конечно, реанимация проектов экранопланов на территории города Петрозаводска», — добавил глава региона.