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Экс-директор управляющей компании обвиняется в присвоении денег жильцов в Петрозаводске

Новости. Криминал
16:26, 29 Июля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-руководителя управляющей компании, обвиняемой в присвоении 3,8 млн рублей, которые жильцы заплатили за коммунальные услуги.

Об этом сообщил «Столице на Онего» старший помощник прокурора карельской столицы Олег Беляев.

По версии следствия, обвиняемая присвоила деньги, которые жильцы платили с сентября 2017 до начала 2020 года. Эти суммы управляющая компания должна была перечислять организациям, поставляющим электроэнергию и воду в жилые дома.

В первый день судебного заседания прокурор зачитал обвинительное заключение по уголовному делу. Подсудимая заявила, что вину не признает.

У нее есть адвокат - бывший сотрудник карельского Следкома Глеб Ревунов.

 

 

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