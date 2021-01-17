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Эксперт объяснил, как коронавирус испортил россиянам сон

Новости. Общество
19:40, 18 Января 2021
фото: pxhere.com
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Коронавирус привел к нарушениям сна как у заразившихся, так и у здоровых людей.

Бессонница или, наоборот, слишком продолжительный сон, когда нет сил проснуться, – это проблемы, с которыми столкнулись без малого 40% всех переболевших COVID-19, отметил в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.

"В начале заболевания люди теряют сон или он резко ухудшается. Потом, когда развивается основное заболевание, человек начинает спать больше обычного. Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном. Это довольно частое явление", – сказал врач-сомнолог.

При этом Михаил Полуэктов отметил, что проблемы со сном во время пандемии коронавируса наблюдаются не только у тех, кто болеет, но и у тех, кто здоров.

"Люди, которые не болели коронавирусом, тоже стали спать хуже из-за изменения привычной среды обитания. Из-за изоляции у людей снизилась двигательная активность, а также постоянно идет информационное давление безрадостных новостей, что вместе порождает повышенную тревогу. Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна", – рассказал Михаил Полуэктов.

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