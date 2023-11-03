Экспертный центр всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» совместно с Роскомнадзором запустил опрос «Персональные. Общие? Твои!»

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» совместно с Роскомнадзором подготовил опрос для студентов с вопросами о значимости персональных данных.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», совместно с Роскомнадзором подготовил опрос для студентов с вопросами о значимости персональных данных.

Принять участие в опросе «Персональные. Общие? Твои!» приглашают студентов бакалавриата, магистратуры или специалитета всех курсов, кроме выпускного, а также учеников 11 классов и студентов последних курсов среднего профессионального обазования.

Защита персональных данных граждан — одна из основных задач Роскомнадзора. Цель опроса — узнать, насколько молодые люди заботятся о конфиденциальности своих персональных данных и личной жизни и чего ожидают от тех, кто эти данные должен защищать.

«Опрос «Персональные. Общие? Твои!», запущенный проектом «Твой Ход» совместно с Роскомнадзором, привлечёт внимание молодёжи к защите персональных данных и поможет развить такую полезную и важную привычку, навык, как цифровая грамотность. Уверена, что в дальнейшем онлайн-среда станет для них более безопасным местом, а сами молодые люди научатся заботиться о своей личной информации», — рассказала руководитель всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

Сейчас невозможно представить жизнь человека без предоставления персональных данных. Её запрашивают сайты, образовательные порталы, банки, приложения, сервисы доставки и социальные сети. Опрос призван проверить, насколько ответственно молодёжь относится к персональным данным, чтобы создать образовательные проекты и повысить знания о защите личных данных среди молодого населения.

Исследование состоит из трёх разделов: «Что я знаю о персональных данных», «Как вы защищаете свои персональные данные» и «Персональные данные для развития технологий». Анкета поможет выявить, какую информацию о себе молодые люди считают ценной, читают ли они пользовательские соглашения, насколько сильно беспокоятся об утечке информации и знакомы ли с последствиями разглашения личных данных.

С помощью опроса эксперты выяснят, предпринимает ли молодёжь какие-то действия для сохранения информации о себе, пользуется ли сервисами интернет-пробива, как реагирует на нарушения правил использования персональных данных компаниями. В анкете также есть вопросы об интернет-мошенничестве и отношении молодых людей к использованию их личных данных в работе искусственного интеллекта и сервисов с подбором контента.

Опрос «Персональные. Общие? Твои!» можно пройти до 30 ноября в личном кабинете на платформе проекта «Твой Ход» . С 1 по 15 декабря аналитики будут заниматься обработкой результатов и их публикацией в СМИ. Результаты опроса покажут уровень осведомлённости молодёжи о последствиях предоставления личной информации и важности защиты персональных данных.

Информационная справка:

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» — это масштабное студенческое сообщество, где каждый готов направить усилия и энергию на создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций и реализацию своего интеллектуального потенциала в нашей стране. «Твой Ход» формирует благоприятную среду для генерации, развития проектов и инициатив активной молодёжи, которая живёт и создаёт в России. Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также входит в президентскую платформу АНО «Россия — страна возможностей». Сейчас проект насчитывает более 1 509 105 участников, более 12 000 амбассадоров со всей страны, 560 вузов являются партнëрами проекта.

Присоединиться к участию в третьем сезоне проекта можно на платформе «Твой Ход». Блок основных конкурсных испытаний включает в себя два трека: «Определяю» и «Делаю».

Трек «Делаю» — команды участников представляют свои проекты и проходят серию испытаний на пути к премии в один миллион рублей. Приём заявок на трек завершился 25 марта 2023, всего было подано 18 082 заявки. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы — 2 312, Санкт-Петербурга — 990, Волгоградской области — 783, Алтайского края — 708, Пензенской области — 701.

Трек «Определяю» — студенты смогут повлиять на принятие решений в государственных масштабах и выразить своё мнение в опросах и исследованиях.

Принять участие в проекте могут граждане России в возрасте до 35 лет, которые на момент 1 сентября 2023 года будут являться студентами (бакалавриат, специалитет, магистратура) ВУЗа вне зависимости от формы обучения. Заявки на участие в конкурсной части проекта принимаются от действующих студентов учреждений высшего образования, студентов выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования и учащихся 11 классов школ.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в ВУЗ или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», конкурс «Это у нас семейное», проект «Мастера гостеприимства», проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», проект «Флагманы образования», проект «ТопБЛОГ», проект «Профразвитие», Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», Всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проект «Экософия», Всероссийский конкурс проектов «Моя страна — моя Россия», проект «Национальная технологическая олимпиада», проект «Программа развития «Другое дело», проект «Международный строительный чемпионат», проект «Конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс «Начни игру», профессиональный конкурс «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!», а также конкурс «Пишем будущее», проект «Программа «Больше, чем путешествие». Также платформа выступает партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN», Российская национальная премия «Студент года», проекта «Фестиваль «Российская студенческая весна» и проекта «Культурный код».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных мероприятий, в том числе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны центры компетенций, в которых студенты проходят оценку надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. В настоящее время в 190 вузах страны создано 92 таких центра.

В 2022 году на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям в подборе сильных кандидатов.