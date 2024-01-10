Эксперты объяснили, подешевеют ли куриные яйца после начала их закупок за рубежом

В Росптицсоюзе назвали цену более 100 рублей за десяток яиц «справедливой».

Как напомнили в «Парламентской газете», впервые об импорте яиц в России заговорили еще в прошлом году на фоне резкого взлета цен. В частности, после детального рассмотрения вопроса Правительство решило временно обнулить таможенные пошлины на яйца — предполагалось, что это позволит насытить рынок продукцией и погасить ажиотажный спрос. Первые партии импортных яиц в страну уже поступили: так, в конце декабря пришло чуть больше 600 тысяч яиц из Азербайджана, а 5 и 8 января ввезли сразу две партии по 318 тысяч яиц каждая из Турции.

Однако, по информации Росстата, на неделе с 19 по 25 декабря (более свежие данные обещают опубликовать лишь к выходным) цены на яйца не только не снизились, но и, наоборот, подросли — в среднем по стране на четыре процента, а местами на 5,1-10,2 процента. Снижение же при этом отмечалось лишь в трех регионах и то незначительное — от 0,1 до 0,3 процента.

В сетевых магазинах яйца, как правило, стоят столько же, сколько и стоили — в среднем от 130 до 150 рублей за десяток. При желании можно найти и дешевле — в районе 87-90 рублей, но это скорее исключение, чем правило.

Между тем в Российском птицеводческом союзе «Парламентскую газету» заверили: какого-то серьезного падения цен, даже с учетом притока на рынок импортной продукции, скорее всего, можно не ждать.

«Яйцо дешевле не станет, — отметила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. — На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта».

По словам Галины Бобылевой, сегодня отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет в пределах 95-105 рублей. Все же остальное — собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка.

«Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут, — отметила генеральный директор Росптицесоюза. — Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей».

Отметим, что независимые эксперты и прежде говорили о преимущественно «психологическом» эффекте беспошлинного импорта. Так, в том же Росптицесоюзе заявляли, что запланированные объемы поставок в 1,2 миллиарда штук при общем объеме годового производства в России в 45 миллиардов штук рынку ничего не дадут и на ценообразование никак не повлияют.

Схожего мнения придерживаются и в Госдуме. «Закупочная стоимость импортных яиц никак не может быть меньше закупочной стоимости отечественных, — отметил в беседе с „Парламентской газетой“ председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. — Особенно если брать, например, яйца из Турции. Даже в силу логистики никакого снижения цены ждать не стоит».

Единственное — по словам Владимира Кашина, небольшого сезонного снижения можно ожидать в мае, когда закончится Великий пост и утихнет массовый спрос.