Эксперты прогнозируют рост процентной ставки по ипотеке из-за санкций США

Новые антироссийские санкции США могут привести к росту ставок по ипотеке в России, пишет аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).

"Наиболее опасны для отечественной экономики санкции против госдолга и банков. Анонс этих мер уже привел к распродаже российских ценных бумаг и обвалу рубля. Буквально за десять дней курс отечественной валюты снизился более чем на восемь процентов, с 62,5 рубля за доллар в конце июля до 67,7 рубля 10 августа", — следует из сообщения.

По мнению аналитиков, снижение курса рубля может вынудить Центробанк повысить ключевую ставку, что в свою очередь станет причиной увеличения стоимости ипотеки.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".