Эксперты прогнозируют рост процентной ставки по ипотеке из-за санкций США

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Новые антироссийские санкции США могут привести к росту ставок по ипотеке в России, пишет аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).
"Наиболее опасны для отечественной экономики санкции против госдолга и банков. Анонс этих мер уже привел к распродаже российских ценных бумаг и обвалу рубля. Буквально за десять дней курс отечественной валюты снизился более чем на восемь процентов, с 62,5 рубля за доллар в конце июля до 67,7 рубля 10 августа", — следует из сообщения.
По мнению аналитиков, снижение курса рубля может вынудить Центробанк повысить ключевую ставку, что в свою очередь станет причиной увеличения стоимости ипотеки.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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