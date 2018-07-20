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Новости. Экономика
18:40, 20 Июля 2018
фото: www.gastronom.ru

Эксперты заметили снижение повседневных расходов россиян

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Россияне в июне продолжили сокращать повседневные расходы, с учётом инфляции траты семей за месяц уменьшились на 3,7%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Ромир".

Июньское снижение индекса потребительской активности (ИПА) объясняется, вероятно, сезонным фактором. Жители городов переезжают за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок, или отправляются в отпуск, отмечают авторы исследования.

Траты домохозяйств за июнь снизились во всех регионах России, кроме Урала. Больше всего – на юге России – на 8,8%. Жители центральной России уменьшили расходы на 3,7%, Северо-Запада – на 2,8%, Поволжья – на 2,3%, Сибири и Дальнего Востока – на 4,8%.

На Урале расходы населения увеличились на 5%.

"Любопытно, что, несмотря на общее сокращение расходов, на продукты россияне в июне потратили больше, чем в мае – на 2,4%", — говорится в исследовании.

"Самыми экономными оказались граждане со средними доходами. Они резко — на 7,2% — уменьшили свои траты относительно мая. Люди с высокими доходами сократили затраты на 2,6%. Напротив, ИПА группы с низкими доходами в июне вырос на 4,1%", — отмечает "Ромир".

В Москве траты покупателей относительно мая уменьшились на 4,3%. В Санкт-Петербурге ИПА за месяц не изменился. В других городах-"миллионниках" повседневные затраты относительно майских показателей снизились на 3,5%. Ещё более значительное снижение ИПА — на 5,4% — произошло в городах с населением от 100 до 500 тысяч жителей. Напротив, в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона затраты остались на уровне мая.

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