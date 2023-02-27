Элиссан Шандалович обсудил актуальные вопросы жизни Сегежи на личном приеме с горожанами

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович вместе с депутатом парламента Валентином Дорофеевым и главой администрации района Мариной Гусевой провел в Сегеже прием граждан.

На своей странице в соцсети спикер парламента сообщил, что на личный прием пришли неравнодушные и активные сегежане, которые поднимали актуальные вопросы жизни города.

«В самом начале обратились председатель сегежского общественного Совета по вопросам ЖКХ Галина Петровна Майорова и член Совета Валерий Иванович Кожевников. Это люди, которые ратуют за ремонт многоквартирных домов, создание комфортных условий для горожан и поднимают другие важные вопросы. Их, например, беспокоит то, что управляющим компаниям могут запретить владеть спецсчетами, на которые собирают средства на капитальный ремонт домов. Авторы федерального законопроекта считают, что эта мера позволит бороться с мошенничеством при капремонте. Согласен с сегежанами, что подход должен быть индивидуальный, ведь не все УК нанимают ремонтников по завышенным ценам или переводят деньги фирмам, которые вовсе не приступают к капремонту», — рассказал Элиссан Шандалович.

Еще одна тема, которая была затронута, по словам спикера парламента, это ненадлежащее состояние контейнерных площадок для ТКО.

«Отмечу, что в республике идет мусорная реформа и улучшения в этой сфере должны стать заметны для всех жителей республики. Что касается Сегежского района, то в этом году 12 новых контейнеров и две оборудованные площадки для накопления ТКО появятся здесь в т. ч. и на средства республиканской субсидии в 1,3 млн рублей», — отметил Шандалович.

Как сказал председатель Заксобрания, конечно, ни один прием граждан не обходится без вопросов здравоохранения. Сегежан волнует нехватка специалистов в ЦРБ.

Сам врач, Элиссан Шандалович после приема посетил больницу и убедился, Минздрав Карелии и администрация больницы работают над этим, привлекая врачей из других регионов и обучая целевиков. В этом году коллектив ЦРБ должен пополниться 6 специалистами: офтальмологом, терапевтом, пульмонологом, кардиологом, инфекционистом и фельдшером. Это существенно поможет улучшить ситуацию с кадрами.

«Среди обратившихся граждан была тренер-преподаватель сегежской ДЮСШ № 1 Наталья Васильевна Петриляйнен, которая представляла Сегежский район в IV созыве Законодательного Собрания. Она всей душой болеет за создание современных условий для воспитанников. Здание спортшколы, построенное еще в 30-е годы, для этого не подходит. Эта тема поднималась сегодня и на совещании по социально-экономическому развитию Сегежского района, его провел глава Карелии. Одно из решений — строительство ФОКа. Вместе с Артуром Олеговичем Парфенчиковым будем искать возможности, чтобы проект удалось реализовать, в том числе привлекая средства регионального и федерального бюджетов. Уверен, у сегежских любителей физкультуры и спорта должна появиться новая точка притяжения», — написал Элиссан Шандалович.