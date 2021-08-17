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Элиссан Шандалович: Решение проблемы с водоснабжением и водоотведением в районах Карелии требует совместных усилий

Новости. Общество
17:54, 18 Августа 2021
фото: Законодательное собрание Карелии

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Законодательное Собрание республики вернется к рассмотрению вопроса исполнения полномочий по водоснабжению и водоотведению, сообщил журналистам в Рабочеостровске спикер парламента Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного собрания сегодня совместно с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Пивненко совершает рабочую поездку по Кемскому району.

В частности, парламентарии посетили площадку, на которой планировалось строить жилье по программе расселения аварийного жилья. Как сообщил глава районной администрации Дмитрий Петров, из-за плохого качества воды
проект не смог пройти госэкспертизу, без нее невозможно начать работы и получить бюджетное финансирование.

Спикер парламента Элиссан Шандалович отметил, что при формировании бюджета Законодательное собрание республики совместно с правительством Карелии ежегодно предусматривает средства на создание инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения. Проблему за короткий срок, к сожалению, решить невозможно. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

Один из возможных путей решения - передача части полномочий по водоснабжению и водоотведению с муниципального на региональный уровень, как это сделано с теплоснабжением, считает Элиссан Шандалович. Данная тема рассматривалась в феврале в парламенте Карелии на совместном заседании Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению и Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике.

«Законодательное собрание вернется к вопросу исполнения данных полномочий. Он актуален не только для Кемского, но и других районов Карелии. Безусловно, решение проблемы требует совместных усилий органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, объединения кадровых и финансовых ресурсов», - подчеркнул Элиссан Шандалович.

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