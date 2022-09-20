Председатель Законодательного собрания Карелии поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником.

Более 5 тысяч школьных педагогов отмечают сегодня в Карелии День Учителя. Эти профессионалы не просто передают детям знания, но и помогают им раскрыть свои способности, воспитывают, прививая ребятам лучшие качества: честность, доброту, верность своему слову и любовь к Родине Об этом пишет спикер карельского парламента Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

«В Республике Карелия многое делается для поддержки и развития образования. Открываются и строятся новые школы, создаются комфортные условия для проведения занятий, обновляется оборудование. Да, меняются учебные программы, внедряются новые технологии в обучение, но педагогический талант никогда не смогут заменить никакие инновации. Учитель — это не профессия, это призвание. Спасибо вам за непростой, но очень важный подвижнический труд», — пишет председатель Заксобрания республики.

В День Учителя Элиссан Шандалович признался, что всегда с теплотой вспоминает свои школьные годы и учителей Медвежьегорской школы № 1, где учился.

«Огромное спасибо вам за чуткие слова, за знания, за терпение и преданность профессии», — обратился Шандалович к педагогам.