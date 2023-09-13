Элитные саженцы высадили в Прионежском районе Карелии

В рамках акции «Сохраним лес» высадили почти 200 саженцев.

В Карелии продолжают заботиться о сохранении генофонда лучших деревьев — в Прионежском районе появилась еще одна лесосеменная плантация, которая в будущем станет донором улучшенных семян для восстановления карельских лесов. Об этом рассказали в паблике Минприроды Карелии 14 сентября.

В рамках на акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология» специалисты лесного дела высадили 189 привитых саженцев сосны обыкновенной на площади 0,8 га на территории Петрозаводской лесосеменной плантации в Шуйском участковом лесничестве.



«В преддверии нашего профессионального праздника, мы закладываем будущее наших лесов — через лет 15 здесь будем уже собирать семена сосны с улучшенными наследственными свойствами. Наука доказала, что такие семена повышают урожайность, полнодревесность дерева, как минимум на 15%», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев.



В посадке приняли участие сотрудники Минприроды, Кареллесхоза, Карельской лесосеменной станции, Карельского центра охраны лесов, Института леса КарНЦ РАН, поучаствовала также председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Карелии Марина Гуменникова.



Как отметили в источнике, созданию плантации предшествовала длительная селекционно-генетическая работа с клонами плюсовых деревьев (деревьев с наилучшими показателями ствола), которая началась еще в 80-е годы прошлого века, когда в республике были выращены испытательные культуры 137 лучших деревьев. Через 25 лет провели оценку их семенного потомства.

В результате отобрали 21 дерево, черенки которых заготовили, а после под руководством сотрудников Карельской лесосеменной станции привили саженцам, выращенным в тепличном комплексе «Вилга».



Карелия ежегодно поддерживает федеральные инициативы по посадке леса. В 2019–2022 годах во всех муниципальных районах и городских округа региона в рамках акции «Сохраним лес» приняли участие более 1500 человек, высадив более 3 млн деревьев и кустарников.

«В этом году в республике планируется высадить более 80 тысяч деревьев и кустарниковых растений, акция продлится до конца октября», — аписали в источнике.