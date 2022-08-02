Энергетики и огнеборцы провели совместные учения в Олонце 

Специалисты АО «Прионежская сетевая компания» и сотрудники Государственной противопожарной службы отрабатывали принципы взаимодействия при ликвидации ЧС.

«Нам необходимо было проверить профессиональную и психофизиологическую готовность персонала компании к устранению нарушений в работе наших объектов, связанных с пожарами. Как наши люди могут самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в сложной обстановке», - объяснил главные цели проведения учений главный инженер АО «ПСК» Владимир Тарачев.

Кроме этого, в ходе проведенного учения проверялись навыки энергетиков оказывать первую доврачебную помощь и умение пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Руководители проведенной тренировки оценили ее итоги положительно и отметили слаженность и взаимопонимание, проявленные энергетиками и пожарными.