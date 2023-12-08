Энергетики ликвидируют последствия крупного ЧП в Петрозаводске

ЧП произошло в ночь с пятницы на субботу в Университетском городке в Петрозаводске.

Энергетики ликвидируют последствия ЧП в электрических сетях на территории Петрозаводска

В ночь с 8 на 9 декабря в результате возросших нагрузок, вызванных резким понижением температуры воздуха, вышла из строя трансформаторная подстанция, которая питает потребителей в Университетском городке в Петрозаводске.

ЧП произошло в районе около полуночи.

Оперативные бригады АО «Прионежская сетевая компания» немедленно приступили к ремонту энергообъекта.

К 10.15 субботы подстанция была введена в работу.

В настоящее время к энергоснабжению подключены 3 из 4 присоединенных к ней ЛЭП.

На четвертой линии работы планируется закончить к 15.00, сообщили в пресс-службе АО «ПСК».