Энергетики ликвидируют последствия крупного ЧП в Петрозаводске

ЧП произошло в ночь с пятницы на субботу в Университетском городке в Петрозаводске.
Энергетики ликвидируют последствия ЧП в электрических сетях на территории Петрозаводска
В ночь с 8 на 9 декабря в результате возросших нагрузок, вызванных резким понижением температуры воздуха, вышла из строя трансформаторная подстанция, которая питает потребителей в Университетском городке в Петрозаводске.
ЧП произошло в районе около полуночи.
Оперативные бригады АО «Прионежская сетевая компания» немедленно приступили к ремонту энергообъекта.
К 10.15 субботы подстанция была введена в работу.
В настоящее время к энергоснабжению подключены 3 из 4 присоединенных к ней ЛЭП.
На четвертой линии работы планируется закончить к 15.00, сообщили в пресс-службе АО «ПСК».
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