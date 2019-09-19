Энергетики "ТГК-1" приступили к подаче тепла в школы и больницы Петрозаводска

В соответствии с приказом министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК 19 сентября Петрозаводская ТЭЦ начала подачу теплая в детские дошкольные и средние образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и другие объекты социальной сферы.

"Петрозаводская ТЭЦ к началу отопительного сезона полностью готова: все запланированные мероприятия по повышению надежности оборудования и тепловых сетей были выполнены в полном объеме", – отметил Александр Вдовиченко, директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1".

Энергетики осуществляют переключение магистральных тепловых сетей в режим отопления и горячего водоснабжения. Установка необходимого гидравлического режима работы тепловых сетей может занять некоторое время.