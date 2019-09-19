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Новости. Общество
11:08, 19 Сентября 2019

Энергетики "ТГК-1" приступили к подаче тепла в школы и больницы Петрозаводска

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В соответствии с приказом министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК 19 сентября Петрозаводская ТЭЦ начала подачу теплая в детские дошкольные и средние образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и другие объекты социальной сферы.

"Петрозаводская ТЭЦ к началу отопительного сезона полностью готова: все запланированные мероприятия по повышению надежности оборудования и тепловых сетей были выполнены в полном объеме", – отметил Александр Вдовиченко, директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1".

Энергетики осуществляют переключение магистральных тепловых сетей в режим отопления и горячего водоснабжения. Установка необходимого гидравлического режима работы тепловых сетей может занять некоторое время.

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Комментарии

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zanoza
2019-09-19 11:33:23
Началась подача тепла только на объекты социальной сферы, а магистраль одна для всех, так почему эта магистраль будет работать " в холостую", нужно лишь открыть задвижки в домах и тепло пойдёт .
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