11:08, 19 Сентября 2019
Энергетики "ТГК-1" приступили к подаче тепла в школы и больницы Петрозаводска
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В соответствии с приказом министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК 19 сентября Петрозаводская ТЭЦ начала подачу теплая в детские дошкольные и средние образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и другие объекты социальной сферы.
"Петрозаводская ТЭЦ к началу отопительного сезона полностью готова: все запланированные мероприятия по повышению надежности оборудования и тепловых сетей были выполнены в полном объеме", – отметил Александр Вдовиченко, директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1".
Энергетики осуществляют переключение магистральных тепловых сетей в режим отопления и горячего водоснабжения. Установка необходимого гидравлического режима работы тепловых сетей может занять некоторое время.
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