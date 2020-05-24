890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пожилая женщина в Карелии заразилась COVID-19 в результате контакта с приезжим на похоронах 1
Сегодня 10:39
Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки 1
Сегодня 09:59
Более десятка надгробных памятников разгромил в Петрозаводске пьяный дебошир 1
Сегодня 12:04
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
Новое
Сегодня 16:13

Епископ из Карелии предстанет перед Высшим общецерковным судом

Новости. Общество
14:58, 24 Мая 2020
фото: http://nevsobor.karelia.ru/
Загрузка...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия (Тарасова).

О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата.

В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями". Собственно, рассмотрение этих обвинений и передано в Высший общецерковный суд, а до его заседания епископ Игнатий отправлен в Петрозаводск под наблюдение митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, которому поручено временное управление Костомукшской епархией.

О каких "документально аргументированных обвинениях в церковных правонарушениях" идет речь в указе патриарха, можно только догадываться, но замечу, что до отстранения костомукшского архиерея в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые , мягко говоря, не приветствуются Русской православной церковью (такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно без труда найти в социальных сетях и на блог-платформах). Интересно, что эти публикации упомянул и сам епископ Игнатий в своей последней проповеди перед патриаршим указом.

Подробнее читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-24 17:04:15
Но в октябре его немножечко того,
И вот всю правду мы узнали про него.(с)
Изя
2020-05-24 16:14:48
Может его как социального паразита , того ,....???? :)
Вася
2020-05-24 15:15:21
Маски шить,с бабкой Валей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
22.05.2020, 14:35
Находчивый петрозаводчанин сбежал с заправки с 40 литрами бензина

Аналитика

21.05.2020 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 5
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 47
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2020 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 2
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем" 2
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»