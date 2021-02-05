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Еще 18 человек в Карелии госпитализировали с пневмонией

Новости. Общество
09:25, 06 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Летальных исходов за минувшие сутки в республике не зарегистрировано, сообщил в оперштабе Карелии.

За сутки 18 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4692 пациента, 113 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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