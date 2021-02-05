Еще 18 человек в Карелии госпитализировали с пневмонией

Летальных исходов за минувшие сутки в республике не зарегистрировано, сообщил в оперштабе Карелии.
За сутки 18 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4692 пациента, 113 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
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