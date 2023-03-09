Еще два бойца из Карелии погибли в зоне СВО

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о двух погибших земляках-участниках специальной военной операции.

Петрозаводчанин Александр Аникиев, командир противотанковой артиллерийской батареи и Дмитрий Лукин, стрелок-снайпер, житель Беломорска погибли в ходе СВО. Об утрате сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.

«Приношу глубокие соболезнования маме Александра - Ирине Васильевне, маме Дмитрия - Ольге Константиновне, всем родным и близким ребят. Низко кланяюсь мужеству наших бойцов. Вечная память», - пишет Артур Парфенчиков.