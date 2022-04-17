Еще один производитель популярных смартфонов прекратил поставки в Россию

Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию.
Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из дистрибуторов электроники и подтвердил собеседник на телекомрынке, близкий к крупному оператору. В Honor не ответили на запрос «Ведомостей».
Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, знают оба собеседника. Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил он.
Работа с дистрибуторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта, добавляет он.
«Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений – это сейчас политика многих китайских компаний», – пояснил Бурмистров.
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