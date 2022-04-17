Еще один производитель популярных смартфонов прекратил поставки в Россию

Работа с дистрибуторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта, добавляет он.

«Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений – это сейчас политика многих китайских компаний», – пояснил Бурмистров.