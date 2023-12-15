Эскадрилья «Русланов» показала мощь России

Сразу семь самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно поднялись в воздух с аэродрома.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России, сразу семь самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые практически одновременно поднялись в воздух с аэродрома.



«Произошло это в рамках летно-тактического учения. Во время тренировок молодые летчики отрабатывали одновременную переброску личного состава воинских подразделений вместе с вооружением и техникой на большие расстояния», — говорится в тексте новости.



Отмечается, что воздушные суда преодолели более тысячи километров, максимальная высота, на которую они поднялись, превысила четыре тысячи метров.



Отметим, Ан-124-100 «Руслан» - тяжелый транспортный самолет. На базе военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» для коммерческих грузовых перевозок был создан самолет Ан-124-100. 16 июня 1991 года состоялся первый полет серийного Ан-124-100 «Руслан», выпущенного ОАО «Авиастар» и в 1992 самолет был сертифицирован. По дальности полета, максимальной грузоподъемности и габаритам грузовой кабины самолет не имеет аналогов в мире.