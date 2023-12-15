Реклама

Большие семейные квартиры еще остались в последнем строящемся доме экологически чистого квартала «Свиристель»
15.12.2023 20:50
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
Сегодня 08:30
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
15.12.2023 22:00
Появились подробности пожара в горнолыжном центре «Ялгора»
15.12.2023 23:12

Эскадрилья «Русланов» показала мощь России

Новости. Общество
20:30, 16 Декабря 2023
фото: © Российская газета

Новости партнеров

Сразу семь самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно поднялись в воздух с аэродрома.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России, сразу семь самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые практически одновременно поднялись в воздух с аэродрома. 

«Произошло это в рамках летно-тактического учения. Во время тренировок молодые летчики отрабатывали одновременную переброску личного состава воинских подразделений вместе с вооружением и техникой на большие расстояния», — говорится в тексте новости. 

Отмечается, что воздушные суда преодолели более тысячи километров, максимальная высота, на которую они поднялись, превысила четыре тысячи метров.

Отметим, Ан-124-100 «Руслан» - тяжелый транспортный самолет. На базе военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» для коммерческих грузовых перевозок был создан самолет Ан-124-100. 16 июня 1991 года состоялся первый полет серийного Ан-124-100 «Руслан», выпущенного ОАО «Авиастар» и в 1992 самолет был сертифицирован. По дальности полета, максимальной грузоподъемности и габаритам грузовой кабины самолет не имеет аналогов в мире.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2023, 12:01
Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале
13.12.2023, 22:00
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
15.12.2023, 22:00
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
14.12.2023, 16:47
Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией
16.12.2023, 08:30
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
09.12.2023, 08:15
В Карелии за неделю сильно подорожали два популярнейших гарнира

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.