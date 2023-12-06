«Этот красавец будет работать в одной из наших больниц», — Охлопков сообщил радостную новость

Глава Минздрава Карелии рассказал о приобретении по линии Минпромторга России.

«Этот красавец будет работать в одной из наших больниц», — написал глава Минздрава Карелии в личном профиле, говоря о новом автомобиле скорой помощи.



«Поступил последний автомобиль скорой помощи из 16, запланированных в этом году: 11 машин — марки «ГАЗ» и 5 — «УАЗ», — сообщил Михаил Охлопков.

Он отметил, что автомобили приобретаются по линии Минпромторга России. Они оснащены всем необходимым оборудованием.



«Все машины мы уже распределили по медицинским организациям. По одному автомобилю класса «С» — для нужд Сортавальской ЦРБ и РБ СЭМП, класса «B» — по три для РБ СЭМП, Республиканской больницы им В. А. Баранова, по одному автомобилю для паллиативного центра, Калевальской, Кондопожской, Сегежской, Пряжинской, Суоярвской, Лоухской ЦРБ и Межрайонной больницы № 1 (для Муезерской участковой больницы)», — рассказал Охлопков.