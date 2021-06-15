Евгений Ульянов: «Ситуация с уборкой Петрозаводска – пример того, что частные коммерческие компании не должны этим заниматься»

Депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов заявил, что улицы и дворы Петрозаводска должны убирать городские коммунальные предприятия, как это было в советские времена.

Проблемы уборки улиц Петрозаводска и вывоза мусора обсудили на площадке «Деловой России». Руководитель карельских делороссов Александр Калько предоставил возможность для дискуссии всем заинтересованным сторонам.

«Ситуация с уборкой Петрозаводска – наглядный пример того, что частные коммерческие компании в принципе не должны заниматься исполнением этих функций, - заявил депутат Заксобрания, лидер фракции КПРФ Евгений Ульянов. – Целью их деятельности является извлечение прибыли, а не наведение порядка».

По мнению Евгения Ульянова, улицы и дворы Петрозаводска должны убирать городские коммунальные предприятия, как это было в советские времена.

«Я говорю, прежде всего, о возвращении в жилищно-коммунальное хозяйство системы ГУПов и МУПов. Вы как угодно можете их назвать с точки зрения правовой формы, но главный смысл их работы заключается не в извлечении прибыли, а в обеспечении чистоты и порядка», - сказал Ульянов.

«Мы говорим сегодня о системе жизнеобеспечения, которая должна осуществляться и контролироваться государством. Это как образование или медицина, в которых, конечно, есть примеры частного бизнеса, но на 90% это услуга государства, предоставляемая государственными организациями - школами, больницами и т.д. И точно так же должно быть в сфере обеспечения чистоты и безопасности», - сказала главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук.

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