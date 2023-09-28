Ежегодная осенняя ярмарка в Петрозаводске откроется в субботу

В карельской столице пройдет традиционная осенняя ярмарка.

О ежегодной осенней ярмарке рассказали в мэрии карельской столицы.

Традиционная осенняя ярмарка откроется на этой неделе, в субботу, 7 октября, и продлится чуть больше недели.



Как сообщили в мэрии, с 7 по 15 октября в Петрозаводске пройдет традиционная осенняя ярмарка. Жители и гости карельской столицы смогут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов: мед, овощи, фрукты, рыбу, ремесленные изделия.

Торговые ряды расположатся на Ярмарочной площади - в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта.