ФАС готовится проверять бизнес в зависимости от группы риска

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Индивидуальные предприниматели и юридические лица поделены на три категории риска, подход к их проверкам будет разным.
Правительство России утвердило критерии, которые определяют периодичность проверок антимонопольной службой бизнеса. Предприниматели разделены на три категорий риска.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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