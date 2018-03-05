ФАС готовится проверять бизнес в зависимости от группы риска

Индивидуальные предприниматели и юридические лица поделены на три категории риска, подход к их проверкам будет разным.

Правительство России утвердило критерии, которые определяют периодичность проверок антимонопольной службой бизнеса. Предприниматели разделены на три категорий риска.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают "Вести Карелии".

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