ФАС заинтересовалась ростом цен на обслуживание газового оборудования в домах жителей Карелии

Антимонопольное расследование ведется в отношении действий «Газпром газораспределение Петрозаводск» и «Карелгаза».

Как пишет «Фактор News», в Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии поступили жалобы на резкий рост стоимости обслуживания газовых плит и колонок в квартирах жителей республики. По сравнению с прошлым годом цена выросла в два раза. Если раньше проверка газового оборудования обходилась в тысячу с небольшим, то с 2024 года газовщики требуют за услугу более 2,5 тысяч рублей.

«В целях установления фактических обстоятельств в адрес хозяйствующих субъектов были направлены соответствующие запросы, в настоящее время проводится анализ полученных документов и сведений, - ответили антимонопольщики на запрос депутата карельского парламента Ройне Изюмова.

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