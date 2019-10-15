Фасады более 50 домов отремонтируют в центре Петрозаводска

Ремонт фасадов многоквартирных домов начнется в столице Карелии в 2020 году.

По информации администрации города, в настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации по ремонту более 50 зданий на проспектах Ленина, Карла Маркса, улицах Фридриха Энгельса, Пушкинской, Титова, Куйбышева. Дома приведут в порядок к 100-летию республики. Средства на эти цели будут выделены из регионального бюджета.

"Сейчас управляющие организации Петрозаводска проводят общедомовые собрания с собственниками жилья, чтобы получить согласие на проведение работ. Это необходимо, так как фасады являются общедомовым имуществом. Работы начнутся в следующем году", - сообщили в мэрии.

Помимо этого, в ближайшее время будет проведено совещание с представителями управляющих организаций по приведению к утвержденным стандартам вывесок на фасадах домов. Этот вопрос также необходимо решить до проведения работ, считают в администрации.