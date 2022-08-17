Федеральные программы развития Карелии будут продлены по решению президента

Карелия продолжит получать поддержку из федерального центра - правительство РФ прорабатывает вопрос о пролонгации сроков программ развития региона до 2026 года.

Об этом заявил во время рабочей поездки в регион Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. После посещения ряда предприятий Секретарь Совбеза провел совещание по вопросам обеспечения экономической безопасности республики и встретился с Артуром Парфенчиковым, обсудив перспективы социально-экономического развития региона.

Николай Патрушев подчеркнул, что следует более эффективно использовать возможности реализуемых в республике федеральной целевой программы развития Карелии (ФЦП), индивидуальной программы социально-экономического развития региона (ИПР). На сегодняшний день в соответствии с решением президента России Владимира Путина федеральное правительство прорабатывает вопрос о пролонгации сроков реализации этих программ до 2026 года.

«Работа по развитию республики продолжается, — заявил Николай Патрушев. — Реализуются долгосрочные проекты, решения по которым были приняты ещё в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Прежде всего, это завершение строительства двух малых Белопорожских ГЭС, модернизация санатория „Марциальные воды“, строительство регионального онкологического диспансера, а также ряда других не менее важных для жителей Карелии проектов транспортной и социальной инфраструктуры».