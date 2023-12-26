Фермера в Карелии привлекли к ответственности за навозную кучу

В Россельхознадзоре республики нашли нарушения при хранении навоза в одном из фермерских хозяйств.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Россельхознадзора и арбитражного суда Карелии о привлечении к ответственности главы одного из фермерских хозяйств республики.

Весной и летом специалисты Россельхознадзора проверяли фермерское хозяйство. Выяснилось, что на территории хозяйства за жилым домом расположен навозный бурт, не соответствующий правилам хранения побочных продуктов животноводства. Хранение навоза там не исключало загрязнения окружающей среды.

При этом оборудованных площадок для хранения навоза в хозяйстве не было.

При исследовании в пробах фекалий крупного рогатого скоты нашли яйца мониезий.

Глава хозяйства была привлечена к ответственности. Также ее обязали оборудовать площадку для хранения навоза. Однако женщина обратилась сначала в Арбитражный суд Карелии, а затем в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Но суды оставили первоначальное решение без изменений.