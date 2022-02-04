Фестиваль «Гиперборея-2022» торжественно открылся в Петрозаводске

Мастера узнали номера своих ледовых и снежных кубов для работы — скульптуры будут готовы к 12 февраля.

Как сообщили в администрации карельской столицы, в Петрозаводске состоялось торжественное открытие XX ежегодного фестиваля «Гиперборея-2022» и XXI Международного конкурса снежных и ледовых скульптур. От имени главы города участников приветствовала председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.

В честь 350-летия основателя Петрозаводска главной темой конкурса в этом году стала эпоха Петра Великого. Поэтому и началась ассамблея барабанным боем, шествием потешного полка и торжественной речью Петра I.

Состоялась жеребьевка — розыгрыш пронумерованных ледовых и снежных кубов для работы. Юбилейные монеты для жеребьевки, в специальных бархатных футлярах были вынесены придворными дамами, все мастера получили гиперборейские наборы сувениров. Все участники получили также юбилейные Петровские монеты.

Результатом работы скульпторов станут 30 композиций. Имена победителей назовут в субботу, 12 февраля. С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Фоторепортаж с открытия размещен в группе Городского дома культуры в социальной сети «Вконтакте».