Фестивали атакуют жителей Петрозаводска в выходные

«Фактор News» представил традиционный сборник событий культурной жизни столицы Карелии.

Петрозаводчан и гостей города вновь ждут насыщенные выходные. В пятницу в 17.00 открывается музыкальный фестиваль Karelian Attack-2023 (18+). В течение трех дней в Лососинном можно будет услышать Чокнутый Пропеллер, ЗВЕЗДОПАНК, Social Hate, Вилы-Топоры, Четвертое сословие, Ничего Хорошего, DISSECT, Чёртов Стул, Да.Нк, Le4ebnitsa, ЭЛЕКТРОЗОМБИ, RAVE'n'OLLY, Смена, Антракт, Свои Имена, Ganesa, Nемой Лес, С . И . А . М.

Музыкальный театр закрывает 7 июня в 19:00 сезон премьерой - балетом «Спящая красавица» (6+).

А в субботу, 8 июля, любителей вкусно покушать ждет гастрономический фестиваль «Кухня народов Карелии» (6+). Он пройдет на набережной Онежского озера. В программе - поединок мастеров по калиткам, гастрономический конкурс «Под соусом», кулинарное шоу «Самый семейный рыбник», конкурс по созданию кофейного напитка на основе карельских продуктов, фудкорт от ресторанов Петрозаводска и других районов республики с карельской, вепсской, поморской и арктической кухнями.

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