Февраль принесет россиянам одну длинную рабочую неделю и одну короткую

День защитника Отечества изменит график работы россиян.

Роструд напоминает, что в феврале граждан России ждут дополнительные выходные дни.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля", — цитирует ведомство "Росссийская газета"

Длинные трехдневные выходные образуются в связи с переносом рабочего дня с понедельника 22 февраля на субботу 20 февраля.

Шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 число последнего месяца зимы будет единственной в году.