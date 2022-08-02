Финляндия готова ужесточить для россиян получение виз из-за транзитного туризма

МИД Финляндии примет меры, если россияне будут получать шенгенские визы ради транзита.

В Финляндии следят за целевым использованием выпускаемых в России шенгенских виз и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования. Об этом заявил глава консульской службы Министерства иностранных дел Юсси Таннер в комментарии YLE, пишет РИА Новости.

Согласно шенгенскому соглашению, получатель должен провести основную часть определенного визой времени в выпустившей ее стране, в этом случае речь идет о Финляндии.

«Да, мы уже обращаем на это внимание. Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения», — рассказал Таннер.

Ранее в финском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что процент отказов в выдаче шенгенских виз в России за первые три недели июля составил 12 процентов, что в десять раз выше допандемийного уровня. Лидером по отказам стало посольство Финляндии в Москве, где в качестве главной причины указывали несоответствие основного пункта назначения.

После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение «шенгена» от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев. В итоге россияне подают заявки на выпуск визы в стране с наименьшими сроком ожидания, а не по месту пребывания.