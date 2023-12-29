Финляндия изменила требования для получения визы

В соседней стране повысились требования к финансовым гарантиям для получения документа.

Финляндия ужесточила требования к финансовым гарантиям для получателей Шенгенской визы. Прибывающие в эту страну должны будут иметь с собой не менее 50 евро в сутки. Ранее было достаточно 30 евро в день.

Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-служба МИД Финляндии 2 января. Новые требования вступили в силу с 1 января, говорится на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что это финансовое требование распространяется на поездки продолжительностью не более 90 дней. Как поясняют финские власти, финансовые требования стали жёстче, так как в предыдущей версии они отставали от роста стоимости жизни.

Одновременно в Финляндии вводят форму подтверждения спонсорства и/или проживания. Она позволит заявителям на получение визы финансировать свой визит за счёт приглашающей стороны.

На момент публикации новости на сайте посольства Финляндии в Москве в условиях въезда всё ещё было указано, что въезжающие должны иметь с собой по 30 евро в сутки.

Как писал «Деловой Петербург», многие страны, входящие в Шенгенское соглашение, прекратили выдавать туристические визы россиянам. Среди них страны Прибалтики и Финляндия. Консульский сбор вырос с 35 до 80 евро, а оформление шенгенских виз превратилось в длительный и трудоёмкий процесс.