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Новости. Политика
08:25, 09 Июня 2018

Финляндия поможет Карелии в борьбе с выбросами "черного углерода"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков договорился с Северной экологической финансовой корпорацией НЕФКО о совместном проекте по снижению выбросов "черного углерода" в секторе теплоснабжения.

Как сообщили в карельском правительстве, в ходе официального визита в Финляндию глава республики Артур Парфенчиков подписал протокол о намерениях по развитию сотрудничества с Северной экологической финансовой корпорацией НЕФКО.

Согласно договоренностям, в ближайшей перспективе планируется реализовать проект по снижению выбросов «черного углерода» в секторе теплоснабжения в Карелии. Проект предполагает проведение работ по реконструкции четырех котельных в Беломорске и поселке Пиндуши Медвежьегорского района с мазута на биотопливо.

"Это очень важный проект. Сегодня нам необходимо избавляться от тех видов топлива, которые наносят наиболее серьезный вред экологии", - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Как сказал управляющий директор корпорации НЕФКО Магнус Рюстедт, основная идея проекта – использование отходов лесной отрасли, что позитивно отразится как на экологии Карелии, так и сыграет свою роль в экономике республики.

Также в ближайшей перспективе планируется реализовать проект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Карелия на основе ранее одобренного финансирования НЕФКО и Экологического партнерства Северного измерения (ЭПСИ) для сокращения образования отходов и совершенствования их переработки. Инициатива направлена на уменьшение загрязнения почвы, грунтовых вод и выбросов в атмосферу от полигонов размещения отходов.

Как отметил Артур Парфенчиков, Карелия имеет давние связи с корпорацией НЕФКО. При финансовой поддержке организации в республике были успешно реализованы десятки проектов в сфере энергоснабжения, энергосбережения и энергоэффективности, обращения с твердыми коммунальными отходами и другие.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-09 11:11:08
Ученые с Пушкинской тоже протоколы о намерениях подписывают с финнами время от времени, чтобы как-то оправдать пустые командировки.
однозначно
2018-06-09 10:21:04
На фото у толкового мальчика уже верхняя пуговица на рубашке не застегивается. Хорошо хоть не в спортивках приперся. Мальчика светским манерам учить надо.
deep
2018-06-09 09:46:09
Это всего лишь Протокол о намерениях. Бл....! Надо ехать в Финку, что б узнать как лесные отходы в котельной применить. Теперь доложит Путину: рывок начался.
Горожанин
2018-06-09 09:43:08
Котельная на биотопливе производства "Петрозаводскмаша" уже более 10 лет работает в п. Вяртсиля. Завод несколько раз выходил с предложениями о модернизации котельных в республике. Не, мы лучше нашим северным соседям работу дадим ...
Navicom Navicom
2018-06-09 09:05:42
Так и предложить было нечего - денег нет, на границе забор, в Бесовце штурмовики.
Ладно хоть выбросы «черного углерода» чутка втюхали, хотя маловато, его их как раз у нас завались...
Ну и сам факт что у нас есть настоящий живой губернатор, предыдущего только на фото видели соседи...
dgin
2018-06-09 08:47:07
Вот и съездили , поболтали ........... на выходе не густо .
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