Финляндия поможет Карелии в борьбе с выбросами "черного углерода"

Глава Карелии Артур Парфенчиков договорился с Северной экологической финансовой корпорацией НЕФКО о совместном проекте по снижению выбросов "черного углерода" в секторе теплоснабжения.

Как сообщили в карельском правительстве, в ходе официального визита в Финляндию глава республики Артур Парфенчиков подписал протокол о намерениях по развитию сотрудничества с Северной экологической финансовой корпорацией НЕФКО.

Согласно договоренностям, в ближайшей перспективе планируется реализовать проект по снижению выбросов «черного углерода» в секторе теплоснабжения в Карелии. Проект предполагает проведение работ по реконструкции четырех котельных в Беломорске и поселке Пиндуши Медвежьегорского района с мазута на биотопливо.

"Это очень важный проект. Сегодня нам необходимо избавляться от тех видов топлива, которые наносят наиболее серьезный вред экологии", - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Как сказал управляющий директор корпорации НЕФКО Магнус Рюстедт, основная идея проекта – использование отходов лесной отрасли, что позитивно отразится как на экологии Карелии, так и сыграет свою роль в экономике республики.

Также в ближайшей перспективе планируется реализовать проект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Карелия на основе ранее одобренного финансирования НЕФКО и Экологического партнерства Северного измерения (ЭПСИ) для сокращения образования отходов и совершенствования их переработки. Инициатива направлена на уменьшение загрязнения почвы, грунтовых вод и выбросов в атмосферу от полигонов размещения отходов.

Как отметил Артур Парфенчиков, Карелия имеет давние связи с корпорацией НЕФКО. При финансовой поддержке организации в республике были успешно реализованы десятки проектов в сфере энергоснабжения, энергосбережения и энергоэффективности, обращения с твердыми коммунальными отходами и другие.