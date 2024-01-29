Финны отказали в убежище всем мигрантам со стороны России

В Финляндии пока не приняли ни одного мигранта.

Миграционная служба Финляндии Migri пока не приняла ни одного положительного решения по заявлениям просителей убежища, которые пересекли границу Финляндии со стороны России в конце 2023 года. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на финское издание Yle 31 января.

Всего было принято 70 решений по заявлениям на убежище, из которых почти две трети — отрицательные, а остальные документы аннулированы из-за истечения срока действия, сообщил руководитель отдела предоставления убежища Миграционной службы Антти Лехтинен.

По данным Yle, из 1300 прибывших через границу с Россией иностранцев около 190 числятся пропавшими без вести.