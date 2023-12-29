Финны задержали четырех человек, бежавших в Евросоюз со стороны Карелии

Пограничная служба Финляндии 10 января сообщила о задержании четырех человек, пытавшихся попасть в Суоми со стороны Лахденпохского района.

Как сообщает портал 47news.ru, пограничная служба Финляндии 10 января сообщила о задержании четырех человек, пытавшихся попасть в Суоми в районе Париккала.



Там расположен пункт пропуска «Париккала — Сювяоро», который связывает финскую Южную Карелию с российской республикой Карелия.

«Ицидент рассматривается как попытка пересечения государственной границы», — сообщает в своих социальных сетях пограничная служба Юго-Восточной Финляндии.



По традиции финские пограничники не называют национальность, возраст и пол задержанных, говорится в сообщении портала.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что Финляндия не будет возобновлять работу пропускных пунктов на границе с Россией после 14 января.