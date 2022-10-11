Финская казарма сгорела в Приладожье Карелии (ФОТО)

В Лахденпохье огонь охватил здание старой казармы.

Фото масштабного пожара появилось в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!». В сообществе уточнили, что здание на фотографиях — заброшенная казарма в районе города Первый городок. В комментариях отметили солидный возраст строения — около 100 лет.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, сигнал о пожаре поступил на пульт ЕСС-01 в 18.18 вечера 31 октября. Трехэтажное здание бывшей казармы было нежилым — пострадавших и погибших не было, эвакуировать никого не пришлось.

В результате пожара оказалась повреждена кровля здания на площади 30 квадратных метров. В ликвидации участвовали 6 человек личного состава пожарной части Лахденпохьи на 2 автоцистернах. Причины пожара, виновные и ущерб устанавливаются.