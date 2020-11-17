Финские медики просят воздержаться от поездок в Россию

В Юго-Восточной Финляндии отмечен рост заболеваемости коронавирусом.

Медицинские власти Юго-Восточной Финляндии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией. Как сообщила финская телекомпания Yle, на юго-востоке страны отмечен резкий рост заболеваемости ковидом, который медики связывают с завозом инфекции из соседней России.

Речь идет о тех гражданах Финляндии, которые имеют также российский паспорт и могут пересекать российско-финляндскую границу, закрытую для туристов. По данным финских медиков, в приграничных регионах до четверти заражений могло произойти во время поездки в Россию, где эпидемическая ситуация значительно хуже, чем в Финляндии. Кроме того, известны случаи, когда люди, вернувшиеся из России, не соблюдали рекомендуемую финскими властями десятидневную самоизоляцию.