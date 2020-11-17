890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу
17.11.2020 21:05
Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 11 тысяч человек 1
Сегодня 09:09
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 4
17.11.2020 16:10
В Карелии началась охота на наркоманов-уклонистов 4
17.11.2020 16:36
В магазине Петрозаводска коробку с бесплатными масками привязали веревкой, чтобы не украли (ФОТО) 4
17.11.2020 15:07
Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска после введенных ограничений по транспорту взывают о помощи 6
17.11.2020 16:28

Финские медики просят воздержаться от поездок в Россию

Новости. Общество
12:26, 18 Ноября 2020
фото: ©Столица на Онего
Загрузка...

В Юго-Восточной Финляндии отмечен рост заболеваемости коронавирусом.

Медицинские власти Юго-Восточной Финляндии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией. Как сообщила финская телекомпания Yle, на юго-востоке страны отмечен резкий рост заболеваемости ковидом, который медики связывают с завозом инфекции из соседней России.

Речь идет о тех гражданах Финляндии, которые имеют также российский паспорт и могут пересекать российско-финляндскую границу, закрытую для туристов. По данным финских медиков, в приграничных регионах до четверти заражений могло произойти во время поездки в Россию, где эпидемическая ситуация значительно хуже, чем в Финляндии. Кроме того, известны случаи, когда люди, вернувшиеся из России, не соблюдали рекомендуемую финскими властями десятидневную самоизоляцию.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Местный
2020-11-18 13:22:17
"Повезло" Финляндии с соседом!?!
кир
2020-11-18 13:11:21
Лишить российского паспорта. И делов то. Пусть там сидят. А то везде поколениями халяву ищут. В Канаде, России и даже в Австралии. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 10:58
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 4
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Землю – казакам, а что карелам? 17
06.11.2020 14:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»