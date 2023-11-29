Финский залив предложили переименовать

В Госдуме предложили вернуть Финскому заливу одно из прежних названий.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Олег Нилов поделился предложением о переименовании Финского залива из-за ситуации, которая сложилась на границе России и Финляндии, а также из-за антироссийской политики страны. Слова парламентария в среду, 29 ноября, приводит «Фонтанка» со ссылкой на «ДумаТВ».

Депутат поделился, что ему в Санкт-Петербурге задают вопросы, почему при антироссийской политике Финляндии любимый петербуржцами залив называется Финским, а не, например, Невским.

Нилов уточнил, что поддерживает переименование залива в Невский.

Как говорится на Топонимическом портале Петербурга, на шведском плане 1550 годов нынешний Финский залив был обозначен как Golfo de Livonia (лат. Ливонский залив) или Golfo Moscovitico (лат. Московский залив) по Ливонскому ордену и Великому княжеству Московскому. Часть залива восточнее острова Котлин в новгородских летописях обозначалась как Котлино озеро. В 1737–1793 годах существовало также название Кронштатский залив — в написании, принятом в XVIII веке (без буквы «д»).