Форум добровольцев «PRO ДОБРО» состоится в Петрозаводске

Лидеры и активисты добровольческих объединений примут участие в итоговом республиканском форуме «PRO ДОБРО».

С 26 по 28 ноября в Петрозаводске состоится Республиканский форум добровольцев, на котором будут подведены итоги реализации социально значимых проектов. Мероприятие объединит молодежных лидеров и активистов, руководителей добровольческих объединений региона и партнеров волонтерских команд. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Заявки на форум принимаются до 10 ноября, сообщили в мэрии карельской столицы.