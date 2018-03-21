ФОТО: Бузова целуется с "кошечкой" в бочке

Фанаты обвинили звезду в нетрадиционной ориентации из-за снимка в сауне.

Певица Ольга Бузова разместила в Сети снимок из бани, которым навела поклонников на подозрения в нетрадиционной ориентации, сообщает dayonline.ru.

Скандальная ведущая "Дома-2", певица Ольга Бузова разместила в Сети двусмысленное фото. На снимке телеведущая находится в бане со своей подругой. Обе стоят в бочке и держат в руках бокалы. Бузова целует девушку.

"Идеально. Наш вчерашний идеальный вечер вдвоем с моей кошечкой", - подписала фото певица.

Фанаты оказались неприятно поражены новым фото Бузовой.

"Оля, куда тебя несет… Чучело в шляпе… Не хватает Волочковой… Жалкое зрелище, еще девушкой себя считает, полигон для извращенцев и убогих… Скоро песня про любовь к женщине появится у Олечки… Мужики подевались, что ль, куда?» - высказались подписчики.

Впрочем, были и те, кто считает, что таким образом телеведущая делает себе пиар.

"Да что вы верите во все это? Она просто рейтинг так сказать себе набирает, а вы ее поддерживаете, читаете, смотрите, а она бабки зашибает, ну вы даете. Предлагаю бойкот вечный объявить!" - заявил один из фанатов.