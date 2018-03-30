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Новости. Общество
11:30, 30 Марта 2018

ФОТО: Депутат Петрозаводского горсовета предлагает провести учебную эвакуацию в опасном жилом доме

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Галина Васильева бьет тревогу: жители петрозаводской многоэтажки в случае ЧС могут оказаться замурованными в собственном доме.

В свете проверок безопасности торговых центров и образовательных учреждений по всей стране депутат Петросовета просит обратить особое внимание на отдельный дом – 16-этажку на улице Ровио, 21. Галина Васильева просить провести там учебную эвакуацию.


Вход в дом был ниже крыльца, ориентир - плита, со стороны места для урны находился пандус

По ее словам, о многострадальном доме писали много, снимали сюжеты на телевидении, в каких только важных кабинетах чиновников ни говорили на тему безопасности.


Единственный вход в дом. Пандуса как такового нет, одно название

В доме замурован центральный вход-выход. История с передачей в аренду площади бывшего вестибюля площадью 50,1 кв. м (по размерам - школьный класс) началась еще при главе города Катанандове, продолжилась при мэрах Демине и Маслякове. При главе города Левине данная площадь вообще была продана. Мэр Ширшина занималась данным вопросом, но ей не удалось довести дело до конца. Зато при главе города Мирошник эту площадь уже успели перепродать. "Кто стал хозяином - мэрия не в курсе. Директор УК "Мастер-Ремонт" Е. Комаров встречался с новым владельцем, но не знает названия фирмы, фамилии, телефонов. Так объяснили свои скудные знания не только в управляющей компании, но и в управлении жилищного хозяйства мэрии", - говорит Галина Васильева.


Высокое крыльцо построено на старом крыльце

В свое время в МЧС не нашли нарушений в доме. Суды всех инстанций РК и даже арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга рассматривали вопрос о признании недействительным договора аренды муниципального имущества Петрозаводска и применении последствий его недействительности. Администрация Петрозаводского городского округа, в конце концов, выиграла суды.


Здесь предлагали создать место консьержа (без отопления и на цементном полу)

Став депутатом Петросовета, Галина Васильева куда только ни обращалась по просьбе избирателей: в Прокуратуру РК, к главе города Ирине Мирошник, главе республики Артуру Парфенчикову. "Ответ один – вспоминают о предыдущих судах и рекомендуют вновь обращаться в суд", - констатирует Васильева.


Уполномоченный по дому Трошигина Л.А. показывает замурованный выход из здания

В единый день приема, 3 марта, Галина Васильева была с этим вопросом на приеме у заместителя премьер-министра правительства Оксаны Чебуниной, пока ждет ответа.


Все удобства рядом

Между тем, жильцы дома после трагедии в Кемерово продолжают возмущаться фактом изъятия в 90-х годах их законных площадей: "Малый и средний бизнес – это жадность, бездушие, тупость чиновников того периода. Изменили самовольно назначение нежилого помещения 1 этажа. Сделали перерегистрацию, сдали в аренду, продали и перепродали площадь без ведома и мнения собственников жилья. Это дело рук администрации в сговоре с МЧС, судами, прокуратурой. Вопрос безопасности никто не рассматривал. Управляющая компания "Мастер-Ремонт" нас в известность не поставила: кто сейчас хозяин, чем он там занимается? А если чем-то запрещенным?".


Лестница


На небольшой площади - выход, лифт, дверь на лестницу

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2018-03-30 12:05:32
Жители этого дома просили её об этом ?? А как же другие аналогичные этому дому 16 этажки на Кукковке , там другое. Сколько ж пиара на горе людей , может хватит.
однозначно
2018-03-30 11:50:55
Озаботилась вдруг. А когда школьные помещения и теплицу в аренду коммерсам сдавала не была такая заботливая.
Гость
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