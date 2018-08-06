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Новости. Общество
06:40, 06 Августа 2018

ФОТО:Филиал психоневрологического диспансера в поселке Карелии получил новый микроавтобус

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Спикер карельского парламента вручил Элиссан Шандалович вручил ключи от нового транспорта социальному учреждению в селе Великая Губа Медвежьегорского района.

Как сообщается в паблике "Законодательное собрание республики", еще один автомобиль, который скоро поступит в район, будет обслуживать пациентов интерната в поселке Пиндуши. Общая стоимость микроавтобусов 4 млн рублей. Эти средства удалось предусмотреть в республиканском бюджете благодаря поправке депутатов Заксобрания.

"Уверен, что это хороший подарок Великой Губе. Бюджет Карелии непростой, но выполнение социальных обязательств мы ставим во главу угла. Поэтому я рад, что коллеги в Законодательном собрании поддержали мое предложение предусмотреть дополнительные средства на закупку спецтранспорта для социальных учреждений республики. В этом и прошлом году мы приобретали специализированную технику для пожарных расчетов. Сейчас закрываем «болевые точки» по транспорту в Медвежьегорском интернате", - прокомментировал Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

По словам руководителя филиала интерната в Великой Губе Людмилы Осетровой, "Газель, которая находится на балансе учреждения, пришла в негодность и сейчас стоит в ремонте. Подарок - комфортный и безопасный 8-местный микроавтобус - позволит заменить устаревший транспорт.

В свой первый рейс "Форд транзит" отправится 7 августа, сообщили в карельском парламента.

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Комментарии

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Справедливорос
2018-08-06 09:31:05
Главный единорос что часто стал появляться в сообщениях в печати . Что здесь не так , кто то его пиарит , для чего то .
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