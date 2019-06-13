ФОТО и ВИДЕО: Большой праздничный концерт прошел в Петрозаводске в День России

На площади Кирова 12 июня для петрозаводчан и гостей города выступали участница телепроекта "Голос. Перезагрузка" Дария Гроссман и группа "Вирус".

В Петрозаводске 12 июня, в День России», прошла масса спортивных, патриотических и культурных мероприятий.

Утром на "Кургане" стартовал большой фестиваль велоспорта, байкеры устроили мотопробег, участники танцевальных клубов заряжали энергией горожан на нескольких площадках Петрозаводска, молодые патриоты-активисты пронесли огромный флаг по набережной.

А вечером всех петрозаводчан и гостей города ждал праздничный концерт, где выступили Дария Гроссман, участница телепроекта "Голос. Перезагрузка", и группа "Вирус".

Огромное количество людей пришло на площадь Кирова, чтобы послушать выступление артистов.

Смотрите фото, а так же видео выступавших на большом концерте, запечатленные Николаем Смирновым.