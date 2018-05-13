ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны

Жители Зареки сегодня утром наблюдали за прогуливающимися кабанами.

Забавные фото и видео сделали жители Петрозаводска в 7 утра на улице Чернышевского. Кабаны спокойно гуляли по городу.

"Позвонил в МЧС, мне не поверили! А последствия могут быть печальными!", - пишет автор фото в паблике "ДТП ПТЗ".